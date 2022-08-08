В Кикнурском районе в ДТП два человека погибли и два пострадали

Одна из машин выехала на «встречку», где и произошло столкновение. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кикнурском районе два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 8 августа, в 06.25. На 54 км автодороги «Яранск – Кикнур – граница с Нижегородской областью» столкнулись «Сузуки» и «Тойота Ленд Крузер». По предварительным данным, первый автомобиль выехал на встречную полосу, где и врезался в другую машину. В результате погибли 68-летние водитель и пассажирка «Сузуки». Пострадали 36-летний мужчина, находившийся в этой же машине, и 52-летний водитель «Тойоты». Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.