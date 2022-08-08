В Нововятске на одну ночь ограничат движение транспорта через ж/д переезд

Переезд на Советской временно перекроют. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске временно ограничат движение транспорта через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на улице Советской. Ограничения будут действовать с 20.00 8 августа до 10.00 9 августа. Причиной станут работы по ремонту пути с применением тяжелой техники. При этом пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее мы сообщали, что за 2021 год по железной дороге в Кировской области проехали 3,4 миллиона человек. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.