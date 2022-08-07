3, 4 миллиона кировчан проехали в 2021 году по железной дороге

Отметим, что за прошлый год в Кировскую область привезли 4,5 млн тонн грузов и отправили из нашего региона - 6,7 млн тонн. Фото: Кировстат

В воскресенье, 7 августа, свой профессиональный праздник в России отмечают работники железной дороги. О том, какую роль играет эта транспортная система в нашем регионе, рассказали в Кировстате.

День железнодорожника учредили в России 1896 году. Он был приурочен ко дню рождения императора Николая I, который дал старт строительству этих путей сообщения.

В конце 2021 года общая протяженность железных дорог в России составила 86 987 км. По Кировской области проходит 1,26% или 1095 км. За 2021 год в нашем регионе перевезли 3,4 миллиона пассажиров. Из них 26% пришлись на дальнее сообщение и 74% - на пригородные поезда.

Но железная дорога - это не только удобный транспорт для людей, но и отличные возможности для компаний, которым необходимо перевозить готовые товары или различные компоненты или комплектующие для их создания. Так, за прошлый год в Кировскую область привезли 4,5 млн тонн грузов и отправили из нашего региона - 6,7 млн тонн.

О том, как отмечают это праздник в Кирове, можно узнать здесь.