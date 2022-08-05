В День железнодорожника для жителей организуют ярмарку, салют и экскурсии

Праздничные мероприятий пройдут на площадке у Дворца культуры «Железнодорожников». Фото: yandex.ru/maps

В выходные работники железной дороги отметят свой профессиональный праздник. Присоединиться к торжеству железнодорожники предлагают жителям и гостям города. Ведь пассажиры также вносят свой вклад в процветание отрасли.

«ВЯТКА ГОСТЕПРИИМНАЯ»

Праздничные события в Кирове пройдут в течение двух дней. На площадке у Дворца культуры «Железнодорожников» по улице Комсомольской, 3 организуют мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия. Так, в субботу стартует семейный фестиваль «Вятка гостеприимная».

Программа праздника 6 августа:

10.00 - сбор гостей;

11.00 - открытие фестиваля;

11.10 - 12.10 - работа детских аниматоров;

12.10 - праздничная программа;

16.00 - танцевальный вечер.

На следующий день кировчанам предлагают принять участие в программе «160 шагов успеха». На той же площадке пройдут выставки, концерты и дискотека.

Программа мероприятий 7 августа:

15.00 - 16.45 - развлекательная программа «Железнодорожный арбат»

- спортивная площадка «Железная сила» (соревнования в силовых видах спорта);

- выставка ретро-автомобилей, мотоциклов, техники;

- моментальный шарж;

- караоке «Песня для попутчика»;

- праздничная ярмарка.

15.00 - 16.00 - детская площадка:

- развлекательная программа «Аркадий Паровозов на празднике»;

- Вятский театр кошек;

- площадка от музея мороженого «Разноцветная сладость» (дегустация);

- аквагрим, мастер-класс.

16.00 - 16.45 - выступление ансамбля народной песни «Веренея»;

17.00 - 18.00 - торжественная программа, посвященная Дню железнодорожника;

18.00 - 19.00 - выступление кавер-группы Funkyes Monkeys;

19.00 - 21.50 - дискотека в фойе первого этажа;

22.00 - салют.

«ВЯТКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ»

В Кирове представили экскурсионный тур «Вятка железнодорожная». Фото: gzd.rzd.ru

В рамках празднования 160-летия Горьковской магистрали в Кирове разработали исторический маршрут «Вятка железнодорожная». Участники экскурсии могут познакомиться с историей местных вокзалов и железнодорожных мастерских, увидеть первое здание управления Пермь-Котласской железной дороги и дом врача-заведующего железнодорожной больницей Антона Левицкого.

Также всем желающим предложат осмотреть старинное здание, где размещалось общежитие для строителей первой железной дороги на Вятке. Кроме того, в рамках проекта жители побывают в железнодорожном музее, где смогут почувствовать себя машинистами, забравшись в кабину старинного паровоза серии ЭР.