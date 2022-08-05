В Кирове 7 августа у драмтеатра запретят остановку и стоянку машин

Ограничения вводятся из-за театрального фестиваля «На семи холмах». Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове 7 августа у драмтеатра запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает горадминистрация.

Ограничения связаны с театральным фестивалем «На семи холмах». Так, остановку и стоянку транспорта запретят на участке улицы Карла Маркса между памятником Шаляпину и сквером на Театральной площади. Ограничения продлятся с 08.00 до 20.00 7 августа.

Напомним, ранее мы сообщали, что фестиваль «На семи холмах» пройдет с 7 по 14 августа. В его рамках Киров посетят известные актеры и артисты - Максим Аверин, Наталья Варлей, Ольга Прокофьева и другие. В программе фестиваля заявлено шесть спектаклей, среди которых зрители должны будут определить лучший. Подробности - здесь.