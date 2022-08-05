С 6 августа ограничат движение грузовиков по наплавному мосту в Каринторф

Ограничение вводится для транспортных средств весом более 3,5 тонн. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке ограничили движение транспорта по наплавному мосту в Каринторф. Об этом сообщает местная горадминистрация.

По данным ведомства, уровень воды в Чепце, через которую пролегает мост, снизился. В связи с этим на переправе ограничат движение грузовых транспортных средств, чей вес превышает 3,5 тонн. Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня, 6 августа.

Проезд разрешат, как только уровень воды в реке повысится до необходимых значений и угроза разрушения моста исчезнет. Так администрация поступает каждый год. В 2021 году проезд грузовикам по переправе до Каринторфа разрешили только в середине сентября.