Светофор у школы №26 в Урванцево появится только в 2023 году

Сейчас дети идут до школы, переходя четырехполосную проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: ОНФ по Кировской области

Планы по установке светофора у школы №26 отодвинулись на год. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Ранее горадминистрация обещала в 2022 году установить регулировщик на улице Энтузиастов. Напомним, мы писали о том, что на этот участок много раз обращали внимание родители, беспокоясь за своих детей. Однако планы отодвинулись на следующий год. До этого времени школьники будут переходить дорогу до учебного заведения по нерегулируемому пешеходному переходу через четыре полосы.

Как сообщают активисты, мэрия объяснила перестановку планов тем, что проектно-сметная документация еще не готова. Сейчас она находится в разработке. До этого, по словам общественников, чиновники дважды обещали поставить светофор в текущем году.

- Стоит ли этим новым обещаниям верить - родители школьников могут решить самостоятельно, потому что цену своим обещаниям администрация уже показала, - добавляют активисты.