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Общество23 сентября 2021 18:11

В 2022 году у школы №26 в Урванцево установят светофор

На его отсутствие неоднократно жаловались родители учеников
Маргарита Акагиева
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Сейчас пешеходный переход у школы никак не регулируется. Фото: ОНФ по Кировской области

Сейчас пешеходный переход у школы никак не регулируется. Фото: ОНФ по Кировской области

Кировчане просят установить светофор у школы №23 в микрорайоне Урванцево. Взрослые очень обеспокоены безопасностью своих детей, идущих на учебу. О проблеме рассказали активисты ОНФ.

Участок по улице Энтузиастов у школы оказался лидером по числу жалоб на опасные дороги в городе. Пешеходный переход там существует, однако он нерегулируемый, а на четырехполосной трассе весьма интенсивное движение, особенно по утрам. По словам родителей, на этом отрезке дороги однажды уже едва не сбили детей, благо все обошлось.

Активисты обратились с этой проблемой к городским властям. В итоге общественникам пообещали, что весной 2022 у школы №26 все-таки появится кнопочный светофор. На эти цели выделят более миллиона рублей.