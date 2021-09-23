В 2022 году у школы №26 в Урванцево установят светофор

Сейчас пешеходный переход у школы никак не регулируется. Фото: ОНФ по Кировской области

Кировчане просят установить светофор у школы №23 в микрорайоне Урванцево. Взрослые очень обеспокоены безопасностью своих детей, идущих на учебу. О проблеме рассказали активисты ОНФ.

Участок по улице Энтузиастов у школы оказался лидером по числу жалоб на опасные дороги в городе. Пешеходный переход там существует, однако он нерегулируемый, а на четырехполосной трассе весьма интенсивное движение, особенно по утрам. По словам родителей, на этом отрезке дороги однажды уже едва не сбили детей, благо все обошлось.

Активисты обратились с этой проблемой к городским властям. В итоге общественникам пообещали, что весной 2022 у школы №26 все-таки появится кнопочный светофор. На эти цели выделят более миллиона рублей.