В селе Русское в ДТП пострадали двое взрослых и полугодовалый младенец

В результате столкновения пострадали девушка-водитель и два пассажира «Датсуна». Фото: ГИБДД Кировской области

В селе Русское в столкновении двух автомобилей пострадал полугодовалый младенец. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 29 июля в 17.55. В Русском столкнулись «Рено Логан» и «Датсун». Последний от удара вылетел с дороги в кювет. В результате происшествия пострадали три человека: 27-летняя девушка-водитель «Датсуна» и два ее пассажира - 37-летний мужчина и полугодовалый малыш. Водитель «Рено» травм не получил.

По факту ДТП на данный момент проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия совершения аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Котельничском районе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.