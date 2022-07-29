В Котельничском районе в результате ДТП пострадали четверо взрослых и два ребенка

Столкновение произошло на трассе «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области в ДТП пострадали шесть человек. Среди них - два ребенка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 июля в 21.55 в Котельничском районе. На 319 км трассы «Вятка» столкнулись «Хендай Соната» и «Лада Калина». По информации ведомства, иномарка выехала на «встречку», где и врезалась в отечественную легковушку. В результате пострадали шестеро человек: водитель и четыре пассажира «Калины», в том числе четырехлетняя девочка и десятилетний мальчик, а также пассажир «Хендая».

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три аварии, в которых пострадали восемь человек. Погибших нет.