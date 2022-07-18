В Кирове молодой человек попытался украсть фигурку кикиморы Вятской

Вор позарился на композицию, стоявшую у «Парящего камня». Фото: admkirov.ru

В Кирове сломали одну из фигурок кикиморы Вятской. Как сообщает горадминистрация, некий вандал попытался унести с собой скульптуру, стоявшую у «Парящего камня». Местные жители, ставшие очевидцами кражи, остановили его.

Сломанную фигурку передали в теруправление. Завтра, 19 июля, подрядчик восстановит композицию. Что до молодого человека, у которого руки зачесались на кикиморку, но до нормальной покупки такой же скульптурки не дошли, то его поисками в ближайшее время займется полиция. Поскольку у каждой кикиморки стоят камеры видеонаблюдения, то попытка наглой кражи попала на них. Вскоре материалы передадут в региональное УМВД. Вору придется возместить причиненный ущерб.

Напомним, сказочных существ начали устанавливать в городе нынешним летом. Сейчас кикиморки обитают на улице Спасской, набережной Грина, пешеходном мосту через Слободской спуск, а также в Александровском саду и парке имени Гагарина.