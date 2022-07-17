В Кирове жители более 200 домов с 18 июля останутся без горячей воды

Горячую воду отключат в жилых домах, а также больницах, школах, магазинах и торговых центрах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове 18 июля ожидаются масштабные отключения горячей воды. Причиной тому - гидравлические испытания. Об этом предупреждает кировский филиал ПАО «Т Плюс».

Под отключения попадут не только жилые дома, но и торговые центры, административные здания, магазины, школы, медпункты и больницы. Всего без горячей воды останутся свыше 200 домов. Ресурс обещают вернуть 25 июля, после окончания гидравлических испытаний. Однако в случае выявления дефекта на теплосетях горячую воду по адресам вновь подадут только после ремонта.

Полный график адресов, где будет отсутствовать горячая вода из-за испытаний, а также сроки проведения, можно посмотреть здесь.

Ранее мы сообщали, что 18 июля жители почти ста домов в Кирове останутся без электричества. Подробности - по этой ссылке.