В Кирове 18 июля пройдут плановые отключения электричества

Срок отсутствия электричества будет варьироваться от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя начнется для кировчан с отключений электричества. Об этом предупреждает АО «Горэлектросеть».

Причинами отключений станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса будет варьироваться от двух до девяти часов. В общей сложности без электричества останутся жители почти ста домов.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию кировчане могут по телефонам 255-977, 529-555 (Нововятский, заречная часть), 564-034 (Ленинский, Первомайский, Октябрьский).

Посмотреть график отключения электричества в Кирове 18 июля вы можете на скриншоте внизу или по этой ссылке.