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Общество17 июля 2022 7:53

В Кирове 18 июля пройдут плановые отключения электричества

Без него останутся жители примерно сотни домов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Срок отсутствия электричества будет варьироваться от двух до девяти часов.

Срок отсутствия электричества будет варьироваться от двух до девяти часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя начнется для кировчан с отключений электричества. Об этом предупреждает АО «Горэлектросеть».

Причинами отключений станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса будет варьироваться от двух до девяти часов. В общей сложности без электричества останутся жители почти ста домов.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию кировчане могут по телефонам 255-977, 529-555 (Нововятский, заречная часть), 564-034 (Ленинский, Первомайский, Октябрьский).

Посмотреть график отключения электричества в Кирове 18 июля вы можете на скриншоте внизу или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru