Кировчанам разрешили купаться в Вятке в районе городского пляжа

Установленный на пляже красный флаг сменили на желтый, означающий, что купание разрешено. Фото: admkirov.ru

Кировчанам все-таки разрешили купаться в Вятке. Как сообщает горадминистрация, повторные исследования почвы и воды подтвердили, что пробы соответствуют требованиям СанПиН. Флаг на городском пляже с красного сменили на желтый, что означает, что вода пригодна для купания.

Посетителей пляжа просят соблюдать правила безопасности:

- не купаться в одиночку;

- не входить в воду сразу после долгого нахождения на солнце;

- не толкать никого в воду, особенно неожиданно;

- не заплывать далеко;

- не оставлять детей без присмотра, не позволять им купаться одним;

- не купаться в нетрезвом виде.

Напомним, ранее мы сообщали, что в нескольких популярных водоемах Кировской области обнаружили кишечную палочку. Подробности можно прочитать здесь.