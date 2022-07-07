В нескольких водоемах Кировской области обнаружили кишечную палочку

Многие популярные водоемы, в том числе Вятка, оказались грязными либо неподходящими по другим показателям. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области повторно проверили популярные места для купания. По состоянию на 6 июля исследованы 24 водоема в районах региона и его центре, сообщает Роспотребнадзор. Отобрано 80 проб воды на санитарно-химические показатели, 122 - на микробиологические, 39 - паразитологические.

По микробиологическим показателям 12 проб не соответствуют нормам. В некоторых из них даже нашли кишечную палочку. Забракованными оказались карьеры в Стрижах, Вятка в мкр. ЛПК и районе Филейского пляжа, пляж в Слободском, пруды в Богородском (Пелевский), Кирсе, Белой Холунице, Арбаже, реки Кобра в Нагорске, Пижанка, Чепца у наплавного моста в Кирово-Чепецке.

Грязной вода оказалась в 13 водоемах. Это, конечно, Вятка, причем сразу на территории нескольких населенных пунктах, в том числе - и в районах городского пляжа, а также карьеры в Стрижах, Кирсинский пруд, пляж в Белой Холунице и другие.

По всем показателям соответствуют лишь 12 водных объектов. В их числе - пруды в Дороничах, Вятка в Лебяжском районе, пляж в Орлове в районе ДОКа и другие. По гигиеническим показателям прошли 10 объектов, среди них - Уржумка, Чепца и другие.