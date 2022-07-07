В Кирове семье с ребенком, страдающим редким заболеванием, выписали рецепт на нужный препарат

Рецепт выписали, и ребенок сможет и дальше получать необходимое лекарство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове семье с ребенком, страдающим редким заболеванием, выписали рецепт на лекарство, который так долго отказывались выдать. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Ранее мы писали о семье 10-летнего мальчика, страдающего синдромом Шеришевского-Тернера, при котором человек перестает физически расти. Мальчику необходимо колоть гормон роста, но медики отказывались выписать рецепт на лекарство. Родители закупали его самостоятельно, пока с мая 2022 года препарат не внесли в список в список сильнодействующих веществ, и получить его просто так стало невозможно. Стоит отметить, что бесплатно это лекарство выдается только детям-инвалидам.

Общественники обратились в региональный Минздрав сразу после того, как история стала резонансной. И это помогло: семья получила заветный рецепт на соматропин и будет и дальше закупать его за свой счет.

- А вот другая кировская семья, обратившаяся в Народный фронт сразу после этой резонансной истории, такой возможности не имеет. Обе семьи обращались в Бюро медико-социальной экспертизы, но в установлении инвалидности детям отказали, - комментируют активисты.

Общественники направили врио губернатора Александру Соколову обращение с просьбой внести соматропин в региональный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для детей с синдромом Шеришевского-Тернера, не имеющих статуса инвалида.