В Кирове семье ребенка, страдающего редким заболеванием, отказываются выписывать рецепт на лекарство

Получить лекарство без рецепта невозможно, а выписывать его семье отказываются. Фото: Мария АНАНОВА

В Кирове семья ребенка, страдающего редким заболеванием, не может получить рецепт на необходимое лекарство. Об этом рассказали активисты ОНФ.

У десятилетнего мальчика обнаружили синдром Шеришевского-Тернера. При этой болезни человек просто не растет, и если не колоть ему соматропин - гормон роста - то ребенок останется карликом. Медики области отказываются выписывать лекарство, и тогда родители начали закупать его самостоятельно и проводить терапию под присмотром эндокринологов. И результаты были: рост ребенка ежемесячно увеличивался, чего до начала лечения не наблюдалось. Но с мая 2022 года соматропин включили в список сильнодействующих веществ, к тому же он подлежит строгой отчетности. Поэтому купить его без рецепта больше нельзя.

Кировская областная детская клиническая больница все еще отказывает в выписке рецепта даже при том, что семья готова закупать его за свой счет. На секунду, это обходится в семь тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на то, что препарат входит в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, бесплатно он выдается только детям-инвалидам.

- Семьи остальных детей до последнего времени крутились, как могли. В некоторых регионах власти взяли ответственность на себя и закупают лекарство. Но не у нас. В нашем регионе это лекарство бесплатно также могут получить только дети-инвалиды. Семья обращалась в Бюро медико-социальной экспертизы, но в установлении инвалидности ребенку отказали, - комментируют общественники. - Думаем, не нужно объяснять, что прекращение терапии препаратом негативно отразится на физическом состоянии ребенка и на всей его последующей жизни.

Активисты направили обращение в Минздрав и намерены добиваться решения проблемы и на федеральном уровне.