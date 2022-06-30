В Кирове начали готовиться к газификации окраин города

В течение этой недели сборы пройдут с жителями деревень Луговики, Лисицыны и поселка Сидоровка. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начали готовиться к газификации деревень и слобод, прилегающих к областному центру. Сейчас идет инвентаризация всех населенных пунктов, где пока нет газопровода. Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, что проведение голубого топлива к окраинам областного центра стало возможно после соглашения, заключенного с «Газпром межрегионгаз» на Петербургском международном экономическом форуме.

Сформирован предварительный график общих сходов с местными жителями. В них принимают участие специалисты теруправлений города и представители «Газпром газораспределение Киров». Жителям подробно разъясняют механизм газификации дома: какие нужны документы, какое оборудование потребуется и порядок получения комплексации на подведение газа в дом. На данных собраниях сразу формируют и списки желающих подключиться к природному газу.

Первые встречи уже состоялись в деревнях Загоски, Репки, Башарово, Леденцово, Вересниковщина. В течение этой недели сборы пройдут с жителями деревень Луговики, Лисицыны и поселка Сидоровка. Подобные сходы пройдут в каждом из 90 негазифицированных населенных пунктах. Планируется, что во все слободы и деревни газ проведут до конца 2023 года.

График собраний жителей населенных пунктов Ленинского района с 4 по 11 июля. Фото: kirovreg.ru

Глава региона Александр Соколов подчеркнул, что до земельного участка газ пройдет бесплатно, а на его подведение в дом можно получить финансовую помощь от государства.

График собраний жителей населенных пунктов Ленинского района с 12 по 20 июля. Фото: kirovreg.ru

Проконсультироваться по вопросам догазификации можно по единому номеру 8-800-201-00-04.