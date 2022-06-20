В Кирове откладывается открытие городского пляжа

Пробы песка и воды показали несоответствие санитарным нормам, поэтому жителям следует воздержаться от купания. архив «КП»-Киров

Пляж у старого моста планировали открыть 20 июня. Но в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что большая часть берега еще не освободилась от воды. При этом подготовка территории почти закончена: установлены кабинки - душевые и для переодевания, туалеты, зеленые зоны обработаны от клещей.

Самое главное, что пробы песка и воды показали несоответствие санитарным нормам. Поэтому жителям следует ограничиться пляжным отдыхом и воздержаться от купания. Некоторые люди начали посещать пляж с прошлой недели. Для их безопасности на реке дежурят спасатели. В ближайшее время для удобства отдыхающих будет установлен мостик через реку Сандаловка.

УДПИ подчеркнуло, что открытие пляжа проведут при благоприятной погоде совместно с сотрудниками МЧС. Напомним, что купание в непроверенных местах и на диких пляжах может быть опасно для жизни. Родителям не следует отпускать детей на водоемы без присмотра.