В Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Кировской области не стоит купаться

Жителям не рекомендуют купаться в Вятке в районе нового и старых мостов Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В региональном Роспотребнадзоре сообщили результаты проверки качества воды в водоемах Кировской области. Из 27 исследований по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативам - 15.

Так, жителям не рекомендуют купаться в карьерах поселка Стрижи, в Вятке (в районе нового моста и городского пляжа, в микрорайонах ЛПК и Лыжный комбинат, у Филейского пляжа, а также пляжей в Слободском, Орлове, Котельниче), в Белохолуницком пруду, в пруду поселка Арбаж, в реке Юма у Гущенского моста в деревне Галаши, в школьном пруду поселка Свеча, в реке Ветлуга села Круглыжи.

По микробиологическим показателям из 36 проб качество воды не соответствует нормативам в трех случаях - в карьерах в Стрижах, в реке Вятке в микрорайоне ЛПК и у Филейского пляжа. Кишечных вирусов и патогенных микроорганизмов в водоемах не обнаружили.