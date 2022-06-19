В Кирове на улице Проезжей временно уберут опоры освещения

Опоры демонтируют на участке протяженностью около 200 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на улице Проезжей временно уберут фонари. Об этом сообщает горадминистрация.

Опоры уличного освещения демонтируют из-за капремонта круговой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. 11 фонарей на участке протяженностью около 200 метров уберут на время, пока рабочие будут расширять проезжую часть. Вернут их на место 30 июня. До этого срока в темное время суток дорога по улице Проезжей в направлении из Кирова на Слободской не будет освещаться. Местных жителей и автомобилистов просят учитывать эту информацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение по улицам Павла Корчагина и Проезжей будет ограничено из-за строительства круговой развязки. Сроки - с 13 июня по 20 декабря.