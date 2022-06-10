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Общество10 июня 2022 14:49

В Кирове до декабря ограничат движение по улицам Проезжей и Павла Корчагина

Это связано с капремонтом круговой развязки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке организуют временную разметку и дорожные знаки.

На участке организуют временную разметку и дорожные знаки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове до конца года ограничат движение по двум улицам в связи с обустройством круговой развязки. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет об улицах Павла Корчагина и Проезжей. Из-за капремонта развязки движение по ним ограничат с 13 июня по 20 декабря. На участке нанесут временную дорожную разметку, установят дополнительные дорожные знаки и конусы для водителей. Места проведения работ осветят в темное время суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове до сентября ограничат движение по улице Восточной из-за ремонта теплосетей. Подробности - здесь.