Кировский лагерь «Юность» проверят прокуратура и Роспотребнадзор

К руководству лагеря появились вопросы относительно организации отдыха детей. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области лагерь «Юность» проверит прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее от родителей поступали обращения, связанные с работой лагеря. В ходе рабочего визита властей к руководству появились вопросы касательно организации воспитательного процесса, содержанию программ, качеству подготовки и наличию опыта работы педагогического состава. В итоге в Роспотребнадзор и областную прокуратуру направили обращения с просьбой о проверке лагеря. Связано ли это также с инцидентом с отравлением подростков, неизвестно.

Минспорту региона поручили взять на контроль реализацию воспитательных программ. Рабочие визиты в «Юность» продолжатся и впредь.