В кировском детском лагере два подростка отравились аэрозольным дезодорантом

Ребят отправили в Кировскую областную детскую клиническую больницу на обследование, после чего передали родителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области два ребенка, отдыхавших в детском лагере, отравились дезодорантом. Об этом стало известно на планерке у губернатора сегодня, 14 июня.

Руководитель администрации губернатора и областного правительства Николай Журков сообщил, что инцидент произошел в лагере «Юность» в ночь с 11 на 12 июня. Два подростка 12 лет отравились аэрозольным дезодорантом, распылив его в спальне. Как и почему - неизвестно, возможно, у ребят оказалась аллергия.

Пострадавших отправили в Кировскую областную детскую клиническую больницу на обследование, после чего их забрали родители. Госпитализация подросткам не потребовалась. По данному факту проводится проверка.