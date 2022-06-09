Кировчанина будут судить за организацию казино

Мужчину будут судить за организацию азартных игр. Фото: архив «КП» Киров.

В Кирове в организации азартных игр обвинили 36-летнего мужчину. Об этом рассказали в Следственном комитете Кировской области. Мошенник содержал шесть помещений с тотализаторами по всему городу.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что виновный владел казино с февраля 2021 года по конец зимы 2022. В ходе следствия запрещенный бизнес закрыли. Основатель предстал перед судом и признал свою вину. Он ожидает полного рассмотрения дела с обвинением.

Недавно мы писали, что кировчане на днях обнаружили два нелегальных казино. Их работу уже пресекли сотрудники правоохранительных органов. О существовании подобных тотализаторов горожане могут сообщить в следственное управление:

- по телефонной линии 8-922-938-20-74;

- по телефону доверия 8 (8332) 485-100;

- через Интернет-приемную;