В Кирове пресекли работу двух нелегальных «казино»

Игровые терминалы были размещены в магазинах на Октябрьском проспекте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кирова сообщили в органы, что в помещении одного магазина работает игровой терминал. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в областном Следкоме.

По версии следствия, 31-летний мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры используя игровые терминалы. Разместил он свое «казино» в двух мини-маркетах на Октябрьском проспекте.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Кировчане могут сообщить о местах незаконного проведения игр в следственное управление:

- по телефонной линии 8-922-938-20-74;

- по телефону доверия 8 (8332) 485-100;

- через Интернет-приемную;

- посредством официальной страницы следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».

Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники ведомства.