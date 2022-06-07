В Кирове пресекли работу двух нелегальных «казино»

Игровые терминалы были размещены в магазинах на Октябрьском проспекте.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители Кирова сообщили в органы, что в помещении одного магазина работает игровой терминал. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в областном Следкоме.
По версии следствия, 31-летний мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры используя игровые терминалы. Разместил он свое «казино» в двух мини-маркетах на Октябрьском проспекте.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Кировчане могут сообщить о местах незаконного проведения игр в следственное управление:
- по телефонной линии 8-922-938-20-74;
- по телефону доверия 8 (8332) 485-100;
- через Интернет-приемную;
- посредством официальной страницы следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».
Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники ведомства.