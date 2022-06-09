В Кирове иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

14-летний подросток переходил дорогу в момент наезда. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове на пешеходном переходе сбили подростка. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 июня в 16.30 у дома №14а по улице Ломоносова. 14-летний подросток переходил дорогу в установленном месте, когда его сбил «Шевроле Нива». Ребенок получил травмы, степень их тяжести неизвестна. 26-летний водитель не пострадал. Скорее всего, виной стала непогода: мужчина не заметил пешехода или не успел затормозить.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло пять аварий, в которых пострадали пятеро человек. Погибших, к счастью, нет.