ДТП произошло днем 8 июня в Среднеивкино. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Верхошижемском районе пьяный водитель врезался в здание магазина. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 июня в 14 часов в селе Среднеивкино. На улице Советской «Фольксваген Пассат» врезался в дерево, а после - в угол местного магазинчика. Удар пришелся на водительскую дверь. В результате 30-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки, получил травмы. Как выяснили автоинспекторы, он к тому же был пьян. По счастью, больше в происшествии никто не пострадал - кроме дерева, с которого машина стесала кору, магазинчика и самого автомобиля.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.