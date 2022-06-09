Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2022 8:43

В Верхошижемском районе пьяный водитель врезался в здание магазина

В результате мужчина получил травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
ДТП произошло днем 8 июня в Среднеивкино. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

ДТП произошло днем 8 июня в Среднеивкино. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Верхошижемском районе пьяный водитель врезался в здание магазина. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 8 июня в 14 часов в селе Среднеивкино. На улице Советской «Фольксваген Пассат» врезался в дерево, а после - в угол местного магазинчика. Удар пришелся на водительскую дверь. В результате 30-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки, получил травмы. Как выяснили автоинспекторы, он к тому же был пьян. По счастью, больше в происшествии никто не пострадал - кроме дерева, с которого машина стесала кору, магазинчика и самого автомобиля.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.