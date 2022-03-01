В Кировской области два подростка ушли из социально-реабилитационного центра и пропали

Подростки могут быть в Нововятске. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирово-Чепецке разыскивают двух подростков, пропавших без вести. Александр Глушаев и Матвей Мазур ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка» 27 февраля. С тех пор информации о их местонахождении нет. Известно, что они могут быть в Нововятске.

Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»:

- Александр Глушаев: 14 лет, рост 171 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы. Был одет в красную куртку, черную шапку-ушанку с серым мехом, синие штаны, яркие носки и черные кроссовки;

- Матвей Мазур: 14 лет, рост 179 см, плотного телосложения, русые волосы. Был одет в черные куртку и шапку, спортивные штаны с карманом на боку, светло-коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, сообщите об этом инфоргу поиска Галине (89229566515) или Ксении (89536835002) либо в полицию: 02, 102.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецком районе пропали без вести трое подростков. Их по-прежнему не нашли. Подробности - здесь.