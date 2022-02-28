В Кировской области разыскивают трех подростков, ушедших из школы-интерната

Ребята самовольно ушли из школы-интерната в Бурмакино. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирово-Чепецком районе пропали трое подростков. Илью Кулемина, Никиту Фирсова и Алексея Ивакина в последний раз видели 27 февраля. Ребята сбежали из школы-интерната в Бурмакино. С тех пор информации о их местонахождении нет. Известно, что они могут быть в Кирове.

Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»:

- Алексей Ивакин: 15 лет, на вид 16, рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки с белыми подошвами, все черного цвета;

- Илья Кулемин: 15 лет, на вид 16, рост 175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, рыжие волосы с челкой набок. Был одет в ветровку с белыми надписями на спине, спортивные штаны и кроссовки, все черного цвета;

- Никита Фирсов, 16 лет, на вид 17, рост 165 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, коротко стриженые светлые волосы. Был одет в синюю кофту со светлыми рукавами, темно-синие джинсы и темные кеды.

Если вам известно, где находятся подростки, сообщите об этом инфоргу поиска Галине (89229566515) или в полицию (02, 102).

Подростки могут находиться в Кирове. Фото: vk.com/ornkirov