В Кирове не нашли подрядчика для застройки микрорайона Урванцево

Многоэтажки должны были построить для переселенцев из аварийного жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале февраля 2022 года власти объявляли электронный аукцион для поиска организации, которая займется строительством домов №13 и 15 по улице Анжелия Михеева, а также дома №16 по улице Капитана Дорофеева. Объявить результаты конкурса должны быть сегодня, 24 февраля. Отметим, что общая сумма контрактов составляла почти миллиард рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, все аукционы признали несостоявшимися: ни одна организация не подала заявку на участие в них. Паблик «Строим Киров» уточняет, что эти многоэтажки должны были возвести для переселяющихся из аварийного жилья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в строящейся многоэтажке в Урванцево произошел пожар. Подробнее об этом - здесь.