В Кирове легковушка, в которую врезался троллейбус, наехала на пешехода

Девушка переходила дорогу в этот момент. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове 18-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе из-за водителя троллейбуса. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 22 февраля в 20.07 у дома №31 по улице Воровского. По предварительным данным, женщина-водитель троллейбуса въехала в «Опель Астра», который притормозил у пешеходного перехода. Легковушка от удара выехала на «зебру», где как раз переходила дорогу 18-летняя девушка. Ведомство сообщает, что пострадавшая получила травмы. Скорее всего, она отделалась легким испугом - удар вряд ли был сильным.

Всего за минувшие два дня, 22-23 февраля, в Кировской области произошло 10 ДТП. В них один человек погиб и 12 пострадали.