Пес Гектор из Кировской области стал финалистом международной премии после спасения семьи от гибели в пожаре

Гектора выдвинули на международную премию после спасения семьи от гибели в пожаре. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Пес Гектор из Кирово-Чепецкого района стал финалистом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». На конкурс его выдвинули после того, как он спас семью от пожара в Кстинино.

- Самая добрая премия в мире вручается братьям нашим меньшим за по-настоящему человеческие поступки и зоозащитникам за благородство и подвиги во имя окружающего нас мира, - сообщают организаторы премии.

Напомним, эта история произошла в апреле 2021 года. Сотрудника МЧС Ивана Малышева разбудил громкий лай соседского пса Гектора. Выйдя на улицу, мужчина увидел зарево за домами, и кинулся на помощь. Оказалось, горел один из коттеджей. Иван при помощи еще одного соседа сумел помочь выбраться жильцам дома - мужчине и его дочери. Отыскали они в горящем доме и кота, любимца девочки.

В итоге история закончилась благополучно - благодаря героизму мужчин, побежавших на помощь, и четвероногому другу. Гектор - единственный из псов, живущих по соседству, который залаял и тем самым оповестил о пожаре.

Торжественная церемония награждения лауреатов третьего сезона Первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» состоится в городе Зеленоградск Калининградской области 12 марта.