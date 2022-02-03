Пса Гектора, который спас семью от гибели в пожаре в Кировской области, выдвинули на международную премию

Гектор - единственный из живущих по соседству псов, который залаял и тем самым оповестил людей о пожаре. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Пса Гектора из Кировской области выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»-2021. Это произошло после того, как животное спасло целую семью, не позволив ей сгореть в пожаре.

Суть премии - в том, чтобы, как пишут сами организаторы, выразить признание героям из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки или поднявших важные и актуальные проблемы в нашем обществе.

- Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь» являются животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году. Определяются оргкомитетом в ходе мониторинга поступивших заявок, - сообщают сами организаторы.

Напомним, история с псом Гектором произошла в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района в апреле 2021 года. Как рассказали в ГУ МЧС по Кировской области, замначальника 2-й пожарно-спасательной части Иван Малышев проснулся посреди ночи из-за того, что собака его соседей внезапно зашлась неистовым лаем. Выйдя на улицу, мужчина увидел за домами зарево, и тут же кинулся на помощь, на ходу вызвав спасателей.

Горел коттедж неподалеку от дома нашего героя. Крыша и второй этаж уже полыхали. Иван заметил у дома машину и сделал вывод, что внутри жилища могут быть люди. Мужчина принялся стучать в двери и окна, и его услышали: в комнате загорелся свет, а у окна появилась девочка. Выбежать через дверь она уже не могла - выход отрезал огонь.

На помощь Ивану прибежал еще один сосед. Вместе они высадили пластиковую дверь второго выхода из дома. Ребенок сообщил, что внутри находятся еще отец и кот. К счастью, хозяин дома спустился со второго этажа сам. Втроем мужчины сумели отыскать животное, передали его девочке и отправили ее на безопасное расстояние. Тушить огонь своими силами было уже бесполезно, поэтому они занялись выносом бытовой техники в ожидании спасателей. Сумели также отогнать подальше машину, разбив стекло.

Два пожарных расчета, прибывших на место, потушили пожар. В результате сгорели крыша и имущество, пострадали стены. Самое главное, что происшествие не стало трагедией - благодаря отклику соседей. И, конечно же, тому самому псу Гектору! По соседству с горящим коттеджем живет много семей со сторожевыми собаками, однако лишь этот пес оповестил о пожаре. Примечательно, что животное буквально за несколько дней до происшествия взяли из приюта новые хозяева. Во многом благодаря его бдительности никто не погиб и не пострадал в пожаре.

Теперь пес выдвинут на получение международной премии за свой поступок, спасший жизни людей. Кировчане могут проголосовать за него на сайте премии. Голоса принимаются до 18 февраля, 18.00. Торжественная церемония награждения состоится в марте 2022 года в городе Зеленоградск Калининградской области.