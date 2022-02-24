В Яранске полицейские спасли четырех человек из горящего дома

Полицейские разбудили жильцов и вывели их из горящего дома. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кировской области полицейские спасли семью из загоревшегося дома. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел на днях в Яранске. Во время ночного патрулирования Александр Новиков и Талех Мамедаминов заметили, что у одного из частных домов на улице Садовой горит крыша. Мужчины тут же побежали к жилищу. Его хозяева, семейная пара и двое детей, в этот момент спали и даже не почувствовали запаха дыма.

Полицейские оперативно разбудили жильцов, помогли им выбраться из горящего дома и позвонили спасателям. Пожарные оперативно прибыли на месте и потушили огонь. Сейчас ведомство решает вопрос о поощрении патрульных.

Напомним, ранее мы писали, что жителя Кирово-Чепецка наградили медалью за спасение двух детей из горящей квартиры. Подробнее об этом можно прочитать здесь.