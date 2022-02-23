Жителя Кирово-Чепецка наградили медалью за спасение детей из горящей квартиры

Иван Тимшин спас двух детей, оставшихся в одиночестве в квартире, где разгорелся пожар. Фото: gorod-che.ru

В Кирово-Чепецке местного жителя наградили медалью «За спасение погибавших». Об этом рассказали в администрации города.

Два года назад, 28 мая 2020 года, в доме на Первомайской улице вспыхнул пожар. В квартире находились двое детей, 4 и 12 лет, одни - их родители были на работе. Происходящее первой заметила соседка семьи и побежала на улицу звать на помощь. На призыв откликнулся Иван Тимшин, проходивший мимо.

Молодой человек вбежал в подъезд, поднялся на второй этаж и увидел, из какой квартиры идет дым. Из-за двери доносились приглушенные голоса и детский плач. Иван сумел выбить дверь квартиры. Из-за сильного задымления идти внутрь просто так не представлялось возможным. Чепчанин взял футболку из прихожей соседки, намочил ее в ванной и, закрыв лицо, направился в горящую квартиру.

Практически вслепую он добрался до ванной, где прятались дети, ориентируясь на их голоса. Укутав их одеялом, Иван, двигаясь на ощупь, выбрался из жилища и вышел на улицу. К тому моменту на место происшествия приехали и пожарные, и родители ребят. Молодой человек передал им спасенных детей и ушел дальше - по своим делам.

Самоотверженный проступок не остался незамеченным. Указом Президента РФ от 20 января 2022 года Ивана Тимшина наградили медалью «За спасение погибавших».