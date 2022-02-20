В Яранском районе откроются три фельдшерско-акушерских пункта

Новые ФАПы построили в трех населенных пунктах района. Фото: kirovreg.ru

В Яранском районе заработают новые ФАПы. Они возведены в селе Уртма, деревнях Иваново и Мари-Ушем. Об этом сообщает областное правительство.

Фельдшерско-акушерские пункты оснащены электрической системой отопления и вентиляции, в помещениях установлена сантехника. Двое из них, в Уртме и Мари-Ушеме, уже подключены к электроснабжению, своей очереди ожидает здание в Иваново. Его к сетям должны подвести в марте. Весной все три пункта также подключат к водоснабжению. Необходимая мебель и оборудование уже закуплены, входная группа оснащена пандусом. ФАПам нужно также пройти лицензирование перед тем, как начать свою деятельность.

Напомним, ранее мы писали о новых фельдшерско-акушерских пунктах в Уржумском районе, которые также ожидают своего открытия. Подробнее об этом - здесь.