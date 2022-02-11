В Уржумском районе готовятся к открытию новые фельдшерско-акушерские пункты

Новые ФАПы откроются в Донаурово и Русском Тимкино. Фото: kirovreg.ru

В Уржумском районе вскоре откроются два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили в областном правительстве.

ФАПы возведены в Донаурово и Русском Тимкино. В населенных пунктах проживает не так уж много людей (281 и 223 человека соответственно), поэтому и объекты построили компактные. Сейчас необходимо пройти лицензирование, прежде чем принимать пациентов. Параллельно с этим на работу в пункты ищут фельдшеров и завозят оставшиеся мебель и оборудование.

Что касается здравоохранения в Уржумском районе, то можно отметить, что в местную ЦРБ поставят новые автомобили. Восемь уже переданы больнице, на очереди еще пять машин. Для медучреждений в текущем году также закупят новое оборудование: в ЦРБ - цифровой рентген, в ФАПы - портативные дефибрилляторы.