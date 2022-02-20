В Кирове в школе на Некрасова произошел пожар

Возгорание произошло в одном из кабинетов школы. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В одной из кировских школ произошел пожар. К счастью, серьезных последствий не произошло. Информацию сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел в субботу, 19 февраля. Возгорание зафиксировали в школе №59 по улице Некрасова - сработала пожарная сигнализация. Сообщение об этом поступило в 15.11. Как сообщает ведомство, огонь вспыхнул в одном из кабинетов. Его удалось потушить подручными средствами еще до прибытия пожарной охраны. В результате обгорел пол на площади 0,5 квадратных метров. Поскольку происшествие случилось в выходной день, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белой Холунице в пожаре погиб мужчина. Подробнее об этом - здесь.