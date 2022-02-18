В Белой Холунице из-за неправильного обращения с огнем при курении сгорел мужчина

В причинах и деталях трагедии разбираются следователи СК Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Белой Холунице заживо сгорел 47-летний мужчина. В деталях и причинах пожара разбираются следователи. Об этом рассказали Следкоме Кировской области.

По имеющейся на сегодняшний день информации, возгорание в частном жилом доме произошло 17 февраля. Причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем погибшего во время курения.

В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка. По ее завершении будет принято окончательное решение. Кировчан просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть аккуратными во время работы с электроприборами.