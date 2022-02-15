В деревне Нолинского района, где 70 человек остались без воды, весной заменят трубы

В нескольких домах вода из-под кранов идет тонкой струйкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В деревне Пуга пообещали решить проблему с практически полным отсутствием воды. Об этом сообщает областное правительство.

Недавно мы писали о том, что в этом населенном пункте после поломки насоса на водонапорной башне жители остались практически без воды: она бежит тонкой струйкой. Глава поселения Николай Бажин заявил, что спустя несколько дней установили новый мощный насос. Однако перебои все-таки есть - по правой стороне улицы Нагорной. Как выяснилось, вода идет с меньшим напором из-за высокого износа труб в этой части деревни. В остальных домах нареканий, по словам Бажина, нет.

Весной проблемные участки трубопровода обещают заменить на новые, полипропиленовые. Работы начнутся, как только сложатся благоприятные погодные условия.