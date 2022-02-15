В одной из деревень Нолинского района почти месяц живут без воды 70 человек

В конце января на водонапорной башне сломался насос, и после этого начались проблемы. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кировской области жители маленькой деревни живут без воды уже почти месяц. Об этом рассказали активисты ОНФ.

20 января в деревне Пуга Нолинского района сломался насос на водонапорной башне. После множества жалоб ремонт все-таки провели, и вода появилась - если так можно назвать тоненькую струйку. На то, чтобы набрать хотя бы ведро, может уйти несколько часов, а то и весь день. Учитывая то, что вода необходима и жителям, и домашнему скоту, проблема стоит довольно остро. Жителям приходится топить снег или ездить за водой в Нолинск - в деревне нет ни магазинов, ни общественной бани. Подвоза ни разу не было с момента самой аварии.

Общественники направили в прокуратуру обращение, чтобы помочь жителям Пуги решить проблему. Кроме того, активисты намерены добиваться перерасчета платы за воду.