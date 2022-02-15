Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 8:05

В Омутнинске директора МУПа поймали еще на одной взятке с вымогательством

Он потребовал более миллиона рублей за исполнение обязательств по договору
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сумма полученной от другого предпринимателя взятки превысила миллион рублей.

Сумма полученной от другого предпринимателя взятки превысила миллион рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Кировской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора МУП ЖКХ «Благоустройство». Напомним, ранее мы писали о том, что он вымогал взятку у местного предпринимателя. Следователи выявили еще несколько подобных преступных эпизодов.

Так, в 2021 году мужчина также получил взятки от другого индивидуального предпринимателя в размере 900 и 120 тысяч рублей. Деньги он потребовал от бизнесмена за приемку и оплату работ по заключенным договорам. Выяснить это удалось в содействии с сотрудниками УФСБ по Кировской области.

По новым эпизодам возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.