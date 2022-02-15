В Омутнинске директора МУПа поймали еще на одной взятке с вымогательством

Сумма полученной от другого предпринимателя взятки превысила миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Кировской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора МУП ЖКХ «Благоустройство». Напомним, ранее мы писали о том, что он вымогал взятку у местного предпринимателя. Следователи выявили еще несколько подобных преступных эпизодов.

Так, в 2021 году мужчина также получил взятки от другого индивидуального предпринимателя в размере 900 и 120 тысяч рублей. Деньги он потребовал от бизнесмена за приемку и оплату работ по заключенным договорам. Выяснить это удалось в содействии с сотрудниками УФСБ по Кировской области.

По новым эпизодам возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.