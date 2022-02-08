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Происшествия8 февраля 2022 8:13

В Омутнинске директор МУПа вымогал взятку у местного предпринимателя

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мужчина вымогал у предпринимателя 65 тысяч рублей.

Мужчина вымогал у предпринимателя 65 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омутнинске директора МУП ЖКХ «Благоустройство» подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как стало известно, подозреваемый заключил договор с одним из местных предпринимателей. Впоследствии руководство «Благоустройства» потребовало у своего партнера 65 тысяч рублей за совершение неких действий, входящих в полномочия бизнесмена. В случае отказа мужчина грозился «причинить вред законным интересам» предпринимателя.

Сейчас идет расследование уголовного дела по статье «получение взятки с вымогательством». Сотрудники областного СУ СКР работают совместно с региональным УФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения взяточнику.

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