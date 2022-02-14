В Белой Холунице осудят мужчину, который изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

Молодого человека обвиняют в убийстве и изнасиловании 13-летней девочки. Фото: СУ СКР по Кировской области

Напомним, жуткая история произошла в июне 2021 года. 21-летний молодой человек, напившись, изнасиловал 13-летнюю школьницу, после чего задушил ее. Поняв, что натворил, парень спрятал тело девочки в хозпостройках у дома. Труп нашли после опроса местных жителей, которые рассказали, с кем в последний раз видели подростка.

Подозреваемого арестовали. Ему вменили изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и ее убийство. Следователи провели ряд экспертиз - судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, стационарная комплексная психолого-сексолого психиатрическая, биологическая, трасологическая, дактилоскопическая и иные. В итоге удалось добрать достаточно доказательств.

По сообщению областного Следственного комитета, материалы завершенного уголовного дела отправлены в суд вместе с обвинительным заключением.