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Происшествия14 февраля 2022 12:13

В Белой Холунице осудят мужчину, который изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

Вскоре ему вынесут приговор
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Молодого человека обвиняют в убийстве и изнасиловании 13-летней девочки. Фото: СУ СКР по Кировской области

Молодого человека обвиняют в убийстве и изнасиловании 13-летней девочки. Фото: СУ СКР по Кировской области

Напомним, жуткая история произошла в июне 2021 года. 21-летний молодой человек, напившись, изнасиловал 13-летнюю школьницу, после чего задушил ее. Поняв, что натворил, парень спрятал тело девочки в хозпостройках у дома. Труп нашли после опроса местных жителей, которые рассказали, с кем в последний раз видели подростка.

Подозреваемого арестовали. Ему вменили изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и ее убийство. Следователи провели ряд экспертиз - судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, стационарная комплексная психолого-сексолого психиатрическая, биологическая, трасологическая, дактилоскопическая и иные. В итоге удалось добрать достаточно доказательств.

По сообщению областного Следственного комитета, материалы завершенного уголовного дела отправлены в суд вместе с обвинительным заключением.