Кировчанам пересчитали плату за вывоз ТКО по требованию прокуратуры

В начале 2021 года мусор с контейнерных площадок у многоквартирных домов вывозили нерегулярно. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность начисления платы за вывоз ТКО жителям областного центра. Основанием для проверки стали жалобы жильцов многоквартирных домов на ул. Розы Люксембург, 77 и по Студенческому проезду, 19. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что в начале 2021 года мусор с контейнерных площадок у этих домов вывозили нерегулярно. Но плату за услугу АО «Куприт» начислил в полном объеме. По материалам прокуратуры регоператора привлекли к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Но АО «Куприт» перерасчет не произвел. Это послужило для прокуратуры поводом для обращения в суд.

Ленинский районный суд города Кирова признал требования прокурора законными и обоснованными. После этого управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, жильцы которых обратились в прокуратуру, пересчитали потребителям платы за некачественно оказанную коммунальную услугу.

Ранее мы писали, что прокуратура Кирова через суд потребовала от администрации города устранить нарушения в размещении 85 контейнерных площадок.