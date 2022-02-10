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Общество10 февраля 2022 7:12

На администрацию Кирова подали в суд за небезопасное размещение контейнерных площадок

На устранение нарушений дали полгода
Алексей Романов
Алексей Романов
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Для того, чтобы выкинуть мусор кировчанам приходится выходить на проезжую часть

Для того, чтобы выкинуть мусор кировчанам приходится выходить на проезжую часть

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура города Кирова провела проверку по факту небезопасного размещения 85 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Места для сбора мусора не соответствуют нормативным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что площадки на улицах Менделеева, Маклина, Герцена, Тимирязева, Чапаева, Ленина, Некрасова, Кутшо, Дружбы, Физкультурников, Школьной, Пятницкой, Володарского и Урицкого находятся на территории проезжей части. Местным жителям приходится выходить на дорогу, чтобы выбросить мусор.

В связи с этим главе администрации города было внесено представление. После того, как реакции со стороны властей не последовало, прокурор направил в суд исковое заявление.

Теперь у чиновников есть 6 месяцев для устранения всех нарушений. Исполнение решения суда находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.