В Кирове активисты с помощью прокуратуры хотят вынудить мэрию сделать ремонт в квартире, где обвалился потолок

Происшествие случилось около недели назад. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове продолжается разбирательство из-за потолка, рухнувшего в доме в Порошино. Как сообщают активисты ОНФ, направлено обращение в областную прокуратуру.

Несчастный случай произошел в доме на улице Сосновой с неделю назад: потолок провалился в одной из комнат квартиры. В комнате в тот момент спал мужчина. Выбежать, как говорит сам, успел чудом: спасли кошки, которые начали беспокойно себя вести. Через несколько секунд раздался треск, и потолок обвалился.

Хозяева трехкомнатной квартиры, где произошло бедствие, с 2015 года обращались во всевозможные инстанции по поводу ремонта крыши. Специалисты ГЖИ зафиксировали деформацию потолка в трех помещениях и гнилые деревянные несущие конструкции на чердаке. Работники управляющей компании прикрутили деревянную доску к месту прогиба потолка на кухне и ограничились этим.

Сейчас в комнате, где рухнул потолок, температура воздуха не поднимается выше -4 градусов. От этого холодно во всей квартире. Мэрия предложила семье переехать в жилье маневренного фонда, но там надо топить печь несколько раз в день, чтобы не промерзали стены и не замерзал водовод. Жильцы не захотели этого делать и поселились у знакомых на соседней улице.

Отметим, что квартира, где рухнул потолок, муниципальная. Поэтому сложившаяся ситуация является проблемой мэрии. Общественники с помощью прокуратуры надеются заставить горадминистрацию сделать ремонт в квартире.