В Кирове в одном из жилых домов рухнул потолок

Проблему обещают решить в ближайшее время. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове в одном из двухквартирных домов обвалилась часть потолка. На произошедшее анонимно пожаловалась хозяйка жилища в паблике «Злой Кировчанин». По ее словам, никто не пострадал, все находившиеся в комнате люди успели вовремя выскочить. Она также сообщает, что «никто этим вопросом не занимается», а управляющая компания отправляет ее в прокуратуру.

Происшествие прокомментировала горадминистрация, сообщив, что инцидент произошел в Порошино, в доме по улице Сосновой. На место выезжали представители УК, которые сообщили, что, по предварительной версии, авария случилась из-за ветхости конструкций. Потолок обещают отремонтировать, а пока жильцам предложили временно пожить в помещениях маневренного фонда. Однако те ответили отказом.

В ближашие дни, сообщает мэрия, специалисты займутся восстановлением аварийной части потолка. Ветхие конструкции демонтируют на текущей неделе, после будет составлена смета на работы. Новой угрозы обрушения нет, добавляет горадминистрация.