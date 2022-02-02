В Кирове оштрафовали хулигана, который выстрелил из аэрозольного пистолета в подростка

Суд вынес приговор с учетом всех смягчающих обстоятельств. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, инцидент произошел в октябре 2021 года. 20-летний молодой человек, будучи пьяным, гулял по городу. В какой-то момент он встретился с прохожими подростками, и вспыхнул конфликт. Парень вытащил аэрозольный пистолет и демонстративно направил его на детей, а после брызнул из него, попав в лицо 13-летнему мальчику.

К счастью, обошлось без тяжкого вреда здоровью: подросток получил ссадину и кровоподтек. Областная прокуратура также утверждает, что ребенок какое-то время боялся выходить на улицу, заработав кратковременную фобию. В совокупости все вместе считается причинением легкого вреда здоровью.

Свою вину молодой человек полностью признал. В итоге с учетом всех обстоятельств суд назначил наказание: штраф в размере 100 тысяч рублей.